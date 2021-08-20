«Динамо» и «Сампдория» не могут сойтись в вопросе цены за Супрягу

Стороны не собираются уступать

Владислав Супряга / Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» все еще рассчитывает завершить трансфер нападающего Владислава Супряги в «Сампдорию». Об этом сообщает Il Secolo XIX.

Однако, по информации источника, переговоры далеки от финальной точки. Стороны не могут сойтись в вопросе стоимости футболиста и отказываются идти на уступки.

Киевляне намерены продать форварда за 8 миллионов евро. Президент же «Сампдории» Массимо Ферреро рассчитывает на аренду с правом выкупа за сумму 7 млн или менее.

Ранее сообщалось об интересе к Супряге со стороны «Удинезе».