«Динамо» и «Сампдория» уладили все детали по Супряге, о трансфере могут объявить в ближайшие часы

У итальянского клуба будет право выкупа форварда

Владислав Супряга / Фото: Twitter

Форвард «Динамо» Владислав Супряга может перейти в «Сампдорию» в ближайшие часы, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем личном сайте.

По его информации, киевский клуб уладил все детали сделки с «Сампдорией». Супряга отправится в Серию А в аренду. «Сампдория» будет иметь право выкупа игрока в размере 7,5 миллионов евро.

Официальное о трансфере может быть объявлено в ближайшие часы.

6 игроков, которые должны уйти из «Динамо».