Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Динамо» и «Сампдория» уладили все детали по Супряге, о трансфере могут объявить в ближайшие часы

У итальянского клуба будет право выкупа форварда
Футбол Украинская Премьер-лига
19:59
«Динамо» и «Сампдория» уладили все детали по Супряге, о трансфере могут объявить в ближайшие часы
Владислав Супряга / Фото: Twitter

Форвард «Динамо» Владислав Супряга может перейти в «Сампдорию» в ближайшие часы, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем личном сайте.

По его информации, киевский клуб уладил все детали сделки с «Сампдорией». Супряга отправится в Серию А в аренду. «Сампдория» будет иметь право выкупа игрока в размере 7,5 миллионов евро.

Официальное о трансфере может быть объявлено в ближайшие часы.

6 игроков, которые должны уйти из «Динамо».

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Владислав Супряга Динамо Киев Сампдория

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Леднев дебютировал в составе «Фехервара»
Леднев дебютировал в составе «Фехервара»
Футбол Украинские легионеры
14:52
Де Пена: «Я хорошо играю в «Динамо», может, вызовут в сборную Уругвая»
Де Пена: «Я хорошо играю в «Динамо», может, вызовут в сборную Уругвая»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:17
Гусев: «Луческу стал моим начальником»
Гусев: «Луческу стал моим начальником»
Футбол Украинская Премьер-лига
13:28
«Динамо» откроет второй сбор матчем против именитой команды с украинцем в составе
«Динамо» откроет второй сбор матчем против именитой команды с украинцем в составе
Футбол Украинская Премьер-лига
12:40
Алиев рассказал, из-за чего был слабее партнеров после возвращения в «Динамо»
Алиев рассказал, из-за чего был слабее партнеров после возвращения в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
12:05
У «Спортинга» не будет права выкупа форварда «Динамо»
У «Спортинга» не будет права выкупа форварда «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
09:59

Новости: Футбол

«Динамо» и «Сампдория» уладили все детали по Супряге, о трансфере могут объявить в ближайшие часы
«Динамо» и «Сампдория» уладили все детали по Супряге, о трансфере могут объявить в ближайшие часы
Украинская Премьер-лига
19:59
Форвард МЮ арестован за подозрение в изнасиловании
Форвард МЮ арестован за подозрение в изнасиловании
Премьер-Лига (Англия)
19:49
Пятов: «В «Шахтере» не все игроки понимают значимость клуба»
Пятов: «В «Шахтере» не все игроки понимают значимость клуба»
Украинская Премьер-лига
18:40
МЮ отстранил от тренировок и матчей основного игрока из-за обвинений в изнасиловании
МЮ отстранил от тренировок и матчей основного игрока из-за обвинений в изнасиловании
Премьер-Лига (Англия)
18:15
Пятов назвал лучшего бразильца в «Шахтере» за все время
Пятов назвал лучшего бразильца в «Шахтере» за все время
Украинская Премьер-лига
17:58
Де Йонг: «Барселона» – не лучший клуб мира сейчас, но самый прекрасный»
Де Йонг: «Барселона» – не лучший клуб мира сейчас, но самый прекрасный»
Примерa (Испания)
17:49
Агент Довбыка подтвердил, что форвардом интересуется «Торино»
Агент Довбыка подтвердил, что форвардом интересуется «Торино»
Украинская Премьер-лига
17:45
Алиев: «Однажды проиграл в казино 120 тысяч долларов за ночь»
Алиев: «Однажды проиграл в казино 120 тысяч долларов за ночь»
Украинская Премьер-лига
16:59
Клопп – о новичке «Ливерпуля»: «У него есть все, чтобы соответствовать нашей философии»
Клопп – о новичке «Ливерпуля»: «У него есть все, чтобы соответствовать нашей философии»
Премьер-Лига (Англия)
16:12
Все новости

Популярные новости

Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
7
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
MMA
27 января 18:45
11
Видео самого жесткого поражения Владимира Кличко. Украинец тяжело поднялся на ноги
Видео самого жесткого поражения Владимира Кличко. Украинец тяжело поднялся на ноги
Бокс Профессиональный бокс
27 января 12:10
10
Усик все же проигрывал Бетербиеву. Видео поражения украинца
Усик все же проигрывал Бетербиеву. Видео поражения украинца
Бокс Профессиональный бокс
24 января 14:55
7
Все новости