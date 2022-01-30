Стало известно, когда Супряга завершит переход в «Сампдорию»
«Динамо» и «Сампдория» уладили все детали по Супряге, о трансфере могут объявить в ближайшие часы
У итальянского клуба будет право выкупа форварда
Владислав Супряга / Фото: Twitter
Форвард «Динамо» Владислав Супряга может перейти в «Сампдорию» в ближайшие часы, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем личном сайте.
По его информации, киевский клуб уладил все детали сделки с «Сампдорией». Супряга отправится в Серию А в аренду. «Сампдория» будет иметь право выкупа игрока в размере 7,5 миллионов евро.
Официальное о трансфере может быть объявлено в ближайшие часы.
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