«Динамо» и «Шахтер» тяжело закончат год. Прогноз на матчи последнего тура УПЛ в 2021-м

Чемпионат уйдет на двухмесячную паузу

Превью

Георгий Судаков / Фото: пресс-служба Шахтера

На этих выходных пройдут последние матчи чемпионата Украины в 2021-м году – после 18-го тура нас ожидает двухмесячная пауза. Отметим, что грандам украинского футбола выпало заканчивать год с непростыми оппонентами.

«Мариуполь» – «Днепр-1» (10 декабря, 17:00)

Встреча последней команды чемпионата и лидера первенства после «Динамо» и «Шахтера». У «Днепра-1» сейчас выдающаяся серия: в последних 9-ти матчах команда Йовичевича проиграла лишь однажды, а в остальных 8-ми матчах победила. У «Мариуполя» все наоборот: в последних 10-ти матчах 1 победа и 1 ничья, а также 8 поражений. Команда Маркевича не может выбраться с ямы, в которой оказалась. «Днепр-1» – забивная команда, та и «Мариуполю» нечего терять, команда пойдет в атаку, как часто делала в этом сезоне. Плюс у приазовцев много проблем в обороне, чем воспользуются днепряне. Ставим на голы.

Прогноз: больше 3-х голов.

«Ингулец» – «Десна» (10 декабря, 19:30)

«Ингулец» – одна из худших команда чемпионата Украины, которая продолжает проигрывать и не знает побед с августа. «Десна», в свою очередь, также очень нестабильна. Но в этом матче на черниговскую команду дается очень хороший коэффициент. Ставить на победу команды Рябоконя мы не будем, но «Десна» является фаворитом, хоть и небольшим. Команда из Чернигова точно не проиграет.

Прогноз: «Десна» не проиграет и тотал меньше 3,5.

«Александрия» – «Шахтер» (11 декабря, 14:00)

«Шахтер» сейчас в очень плохом психологическом состоянии после мрачного выступления в ЛЧ в этом сезоне и в частности в игре с «Шерифом» (1:1). А «Александрия» в этом сезоне играет с грандами очень резво. Кстати, в первом круге «Шахтер» проиграл команде Гуры (и это единственное поражение коллектива Де Дзерби в этом сезоне в УПЛ). Можно снова поставить на то, что «Александрия» отберет у «горняков» очки, сейчас вероятность этого как нельзя высока. Во-первых, у «Шахтера» меньше сил после игры посреди недели. Во-вторых, у многих игроков уже наверняка мысли об отпуске. В-третьих, «Александрия» – очень непроста для лидеров чемпионата в этом сезоне.

Прогноз: «Александрия» не проиграет.

«Верес» – «Рух» (11 декабря, 17:00)

Ровенская команда в последних матчах немного забуксовала, несмотря на общий достаточно приличный уровень стабильности на протяжении чемпионата. Сейчас у «Вереса» хороший шанс завершить год на мажорной ноте: домашняя игра и не самый трудный оппонент. «Рух», правда, тоже не подарок, просто команде Вирта не будет. Судьбу этой встречи может решить единственный забитый мяч, что в победных для «Вереса» матчах чаще всего и случается. Ровенчане выигрывают минимально и не слишком ярко. Не будем рисковать, на победу «Вереса» ставить не стоит, но есть другой не менее хороший коэффициент – Соломоново решение.

Прогноз: «Верес» не проиграет и тотал меньше 2,5.

«Львов» – «Ворскла» (11 декабря, 19:30)

Один из претендентов на бронзовые медали «Ворскла» в последних матчах разочаровала своих фанатов – проиграли «Днепру-1» (1:5) и не сумели победить «Рух» (0:0). Снова у полтавчан выезд во «Львов», и снова против не самого простого оппонента. Но «Львов», в отличии от «Руха», любит атаковать и оставляет свободные зоны, что может быть на руку «Ворскле». Команда Дулуба находится пока в безопасной зоне, терять особо хозяевам поля нечего. А «Ворскле» нужен результат. Возможно, полтавчане даже отдадут мяч сопернику и попытаются сыграть на контратаках. Такая манера игры принесет команде Максимова успех.

Прогноз: победа «Ворсклы».

«Черноморец» – «Металлист-1925» (12 декабря, 14:00)

Встреча двух неудачников: «Черноморец» опасно ходит возле зоны вылета, а «Металлист-1925» проиграл последние 5 матчей в УПЛ. Кажется, каждой из команд нужна пауза. «Черноморец» очень плох в защите: 39 пропущенных мячей, вторая снизу команда по этому показателю (больше – только у «Мариуполя», 41). Наверняка у «Металлиста-1925» будут моменты, хоть в последних матчах команда Кривенцова очень плоха в этом компоненте (к примеру, в последней игре с «Колосом» – лишь 1 удар по воротам за всю игру, и это в родных стенах). «Черноморцу» часто не везет в этом сезоне (преимущественно – с нереализацией в атаке), должно же это когда-то закончится. Одесситы могут воспользоваться плохой формой «Металлиста-1925», но точно пропустят.

Прогноз: «Черноморец» не проиграет и тотал больше 2,5.

«Динамо» – «Заря» (12 декабря, 17:00)

Луганская команда способна испортить нервы «Динамо», но уже давно этого не делает (в последних 6-ти очных матчах у «Зари» лишь 1 ничья и 5 поражений) Киевлянам в этом матче будет тяжело, но. Не забываем, что луганчане провели свой матч Лиги конференций в четверг, а «Динамо» играло с «Бенфикой» в среду, что уже является небольшим преимуществом. Голевой феерии мы не увидим, команды устали после изнурительной осени. Но хороший прогноз мы для вас подготовили.

Прогноз: Победа «Динамо» и тотал меньше 2,5.

«Колос» – «Минай» (12 декабря, 19:30)

«Колос» после невзрачного старта сейчас отыскал свою игру (возможно, повлиял приход нового главного тренера Ярослава Вишняка). В последние 4-х матчах у команды из Ковалевки 3 победы и ничья. Приличный результат после 5 поражений подряд до этого. «Минай» сейчас очень плох. К тому же, на клуб наверняка давят постоянные скандалы, в которые вляпывается горе-форвард Евгений Селезнев. У «Миная» все беспросветно плохо. И вряд ли что-то изменится в этом матче, тем более на поле «Колоса».

Прогноз: победа «Колоса».

Турнирная таблица УПЛ.

Статистика автора: 7 побед, 0 возвратов, 9 поражений.