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«Динамо» интересуется хавбеком «Хоффенхайма»
Гачинович может оказаться в УПЛ
26 января 22:05
Мият Гачинович / Фото: Twitter
Киевское «Динамо» интересуется хавбеком «Хоффенхайма» Миятом Гачиновичем, сообщает Tuttomercato.
По информации источника, к игроку также проявляют интерес «Салернитана» и «Кадис».
26-летний Гачинович оценивается в 2,8 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 4 матча в Бундеслиге. В составе сборной Сербии у Гачиновича 17 матчей и 2 забитых мяча.
Ранее сообщалось, что «Динамо» может продать своего форварда в «Базель».
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