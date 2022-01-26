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«Динамо» интересуется хавбеком «Хоффенхайма»

Гачинович может оказаться в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
26 января 22:05
«Динамо» интересуется хавбеком «Хоффенхайма»
Мият Гачинович / Фото: Twitter

Киевское «Динамо» интересуется хавбеком «Хоффенхайма» Миятом Гачиновичем, сообщает Tuttomercato.

По информации источника, к игроку также проявляют интерес «Салернитана» и «Кадис».

26-летний Гачинович оценивается в 2,8 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 4 матча в Бундеслиге. В составе сборной Сербии у Гачиновича 17 матчей и 2 забитых мяча.

Ранее сообщалось, что «Динамо» может продать своего форварда в «Базель».

Петр Приходько
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Теги

Динамо Киев Хоффенхайм

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