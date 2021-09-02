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«Динамо» хочет подписать хавбека «Бенфики»
Пирес не нужен Жезушу
2 сентября 14:53
Габриэль Пирес / Фото: ВВС
Полузащитник «Бенфики» Габриэль Пирес может перейти в «Динамо», сообщает A Bola.
По информации источника, киевский клуб запросил у «Бенфики» информацию о 27-летнем хавбеке.
Также известно, что Пирес не входит в планы главного тренера «орлов» Жорже Жезуша.
В Украине трансферное окно закрывается 3-го сентября. Пирес провел в португальском клубе 100 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 7 голевых передач. Пирес выступает на позиции опорного полузащитника.
Напомним, что «Бенфика» является соперником «Динамо» в групповом раунде Лиги чемпионов.
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