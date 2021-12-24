Санжар: «К «Динамо» меньше претензий по Лиге чемпионов, нежели к «Шахтеру»
«Динамо» хотело подписать 20-летнего бразильского форварда, но получило отказ
«Крузейро» не захотел сотрудничать с киевлянами
Игор Тиаго / Фото: ФК Крузейро
Киевское «Динамо» хотело заполучить форварда «Крузейро» Игора Тиаго, сообщает Itatiaia.
По информации источника, бразильский клуб отказал «Динамо» в трансфере 20-летнего нападающего. Также известно, что «Крузейро» отказал словацкому ДАК и неназванному японскому клубу, которые также подавали запрос о трансфере Тиаго.
Отметим, что «Крузейро» выступает во 2-м бразильском дивизионе. На счету Тиаго 7 мячей в 29-ти матчах сезона.
Ранее стало известно, когда возобновится сезон УПЛ.