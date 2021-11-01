«Динамо» Киев – «Барселона»: дадут ли бой киевляне каталонцам?

Смогут ли подопечные Мирчи Луческу дать достойный отпор сопернику, который находится в глубоком кризисе?

Прогноз

«Динамо» Киев

Эксперты изначально не рассматривали «Динамо», как претендента на первые две строчки в группе E. В стартовом туре Лиги чемпионов бело-голубые разошлись миром с «Бенфикой» (0:0), а затем поочередно уступили «Баварии» (0:5) и «Барселоне (0:1) в гостях, показав беззубую игру в атаке.

Неудачи на европейской арене не мешают команде Мирчи Луческу успешно выступать в Украине. В УПЛ «Динамо» лидирует с отрывом в три очка от «Шахтера», добыв 11 побед и две ничьи в 13-и турах. На минувших выходных динамовцы разобрались в гостях с «Мариуполем» (3:2).

«Барселона»

«Барселона» рискует остаться без плей-офф Лиги чемпионов. Каталонцы занесли себе в актив только вышеописанную победу над «Динамо» (1:0), проиграв без шансов «Баварии» и «Бенфике» с одинаковым счетом 0:3.

Также каталонцы продолжают терпеть неудачи в испанской Ла Лиге, где они уступили «Райо Вальекано» (0:1) среди прошлой недели. Этот матч стал последним для Рональда Кумана у руля «сине-гранатовых», а уже в следующей игре «Барселона» не удосужилась обыграть дома «Алавес» (1:1), скатившись на девятую строчку в общем зачете.

Кадровая ситуация

К предстоящему поединку в Киеве хозяева подходят без ощутимых кадровых потерь. В лазарете «Динамо» остается только форвард Артем Беседин и защитник Денис Попов. Остальные основные исполнители Мирчи Луческу готовятся к матчу в штатном режиме.

У «Барселоны», помимо игрового кризиса и ухода тренера, настоящая катастрофа с лазаретом. Из-за проблем с сердцем не сыграет Серхио Агуэро, только начавший выступать за сине-гранатовых. Травмы и повреждения также не позволят сыграть Сержи Роберто, Френки Де Йонгу, Мартину Брэйтуэйту. Под вопросом участие Ансу Фати, Педри, Усмана Дембеле и Педри.

Ставки букмекеров на матч «Динамо» Киев – «Барселона»

Котировки не победу «Барселоны» в линиях букмекеров резко устремились вверх. Если еще на прошлой неделе успех каталонцев оценивался в 1,40, то сейчас такое пари можно заключить с котировкой 1,72. За ничью предложена отметка 4,08, а шансы «Динамо» одержать победу оцениваются в 5,30.

Прогноз на матч «Динамо» Киев – «Барселона»

Последние победы киевлян в очных встречах с каталонцами датированы 1997 годом – легендарными матчами, в которых команда Валерия Лобановского дважды обыграла соперника.

С тех пор «Барселона» одержала пять викторий кряду над украинским клубом, включая недавнюю победу на «Камп Ноу» с минимальным счетом 1:0. Очевидно, что в грядущем противостоянии хозяева предпримут попытку прервать серию неудач, к чему располагает кризис в составе соперника. В такой ситуации надежно выглядит ставка на фору «Динамо» (+1,5) гола, которая оценивается в 1,50.