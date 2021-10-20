«Динамо» уступило «Барселоне», пропустив один мяч на «Камп Ноу»

Киевляне, несмотря на минимальную разницу в счете, конкурентной игры не показали

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В матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Барселона» принимала «Динамо».

Каталонская команда прижала киевлян к своим воротам с первых минут, но не спешила забивать.

Тем не менее, в середине первого тайма киевляне посыпались и прижались к своим воротам еще сильнее. «Барселона» давила и забила – отличился Пике головой.

Во 2-м тайме «Динамо» пыталось проводить свои атаки, но до опасных моментов у ворот тер Штегена дело так и не дошло.

Киевляне снова не забили в матче ЛЧ. «Динамо» осталось на последнем месте в группе с 1 очком, «Барселона» поднялась на 3-е, имея 3 балла.

Лига чемпионов, 3-й тур

«Барселона» – «Динамо» 1:0

Гол: Пике, 36

«Барселона»: тер Штеген, Мингеса (Коутиньо, 46), Пике, Лангле, Альба, Бускетс, де Йонг, Гави (Серджи Роберто, 69), Дест, де Йонг (Фати, 46), Депай (Агуэро, 75).

«Динамо»: Бущан, Кендзера (Тымчик, 78), Сирота, Забарный, Миколенко, Цыганков, де Пена (Витиньо, 61), Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Супряга (Гармаш, 61).