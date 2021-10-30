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«Динамо» много забьет «Мариуполю» и другие прогнозы на матчи 13-го тура УПЛ

«Ворскла» укрепится в статусе третьей силы чемпионата
Футбол Украинская Премьер-лига
30 октября 09:00
«Динамо» много забьет «Мариуполю» и другие прогнозы на матчи 13-го тура УПЛ Превью
Фото: пресс-служба Динамо

На очереди 13-й тур УПЛ. Он не будет насыщен принципиальными противостояниями или громкими матчами, разве что можно выделить противостояние «Металлиста-1925» и «Зари». Кроме того, «Мариуполь» и «Динамо» проведут 2-й матч за 4 дня.

«Мариуполь» – «Динамо» (30 октября, 14:00)

Вторая встреча этих команд за 4 дня: в среду, 27-го октября, «Мариуполь» и «Динамо» играли в том же месте, но в рамках Кубка Украины. «Динамо» было сильнее – 2:1. Тем не менее, второй тайм совсем не понравился главному тренеру «Динамо» Мирче Луческу, который разнес свою команду после матча. Наверняка, киевляне уже выслушали от Луческу, и выйдут на поле более мотивированными. Исходя из слабости нынешнего «Мариуполя», можно спрогнозировать, что мячей в воротах азовцев будет много. Тем более, в 1-м тайме кубкового матча с «Мариуполем» у «Динамо» все же многое не залетело.

Прогноз: победа «Динамо» со счетом 4:0.

«Шахтер» – «Десна» (30 октября, 17:00)

Будем говорить откровенно, у «Десны» мало шансов против «Шахтера», который перестал терять очки в УПЛ. Во-первых, форма черниговской команды сейчас не такая, как у условных «Ворсклы» и «Днепра-1» (или даже «Зари»), чтобы конкурировать с грандами. У «Шахтера», в свою очередь, достаточно глубины состава, чтобы и с «Десной» взять очки без особых проблем, и нормально подготовиться к грядущему матчу с «Реалом» в ЛЧ в ближайшую среду, 3-го октября. Вряд ли «Десна» окажет серьезное сопротивление «горнякам», как в прошлом туре это делала «Ворскла».

Прогноз: победа «Шахтера» со счетом 3:0.

«Ингулец» – «Верес» (30 октября, 19:30)

«Ингулец» последнюю свою победу в УПЛ добыл еще в августе – черная полоса команды из Петрово продолжается. «Верес» же периодически радует своих фанатов победами. Хоть и вылетели из Кубка Украины от «Ворсклы» на неделе, но в последних двух матчах чемпионата добыли две победы. Конечно, гораздо лучше «Верес играет в родных стенах, нежели на выезде, как и «Ингулец», который последние 5 матчей в УПЛ провел на выезде, и в 4-х из них проиграл. Матч будет боевым, без особого количества опасных голевых моментов и с минимальным количеством забитых мячей.

Прогноз: ничья 0:0.

«Колос» – «Львов» (31 октября, 14:00)

Обе команды подходят к очному матчу после не самых удачных серий. «Колос» проиграл в двух последних матчах УПЛ, а также команда Костышина вылетела из Кубка. «Львов» не блещет в УПЛ, но в Кубке команда Дулуба прошла «Альянс», что явно добавит хорошего настроения львовянам. В целом, из-за того, что «Колос» очень сдал в этом сезоне, это будет встреча равных соперников. Возможно, у хозяев поля есть небольшое преимущество. Но победить даже с минимальным счетом «Колосу» будет непросто – не тот ресурс сейчас у команды из Ковалевки.

Прогноз: тяжелая победа «Колоса» со счетом 2:1.

«Рух» – «Александрия» (31 октября, 17:00)

«Александрия» в последних матчах в УПЛ забуксовала – лишь 2 добытых очка в 3-х последних матчах. В целом же команда Гуры в этом сезоне не радует своих фанатов яркой игрой, но баллы набирает достаточно активно. На неделе обе команды проводили свои матчи в Кубке Украины. «Александрия» в фееричном матче выбила из турнира «Металлист-1925» (5:2), а «Рух» проиграл «Заре» (0:2). В этом компоненте преимущество на стороне «Александрии, которая свой матч играла во вторник, а «Рух» в четверг, к тому же львовяне еще и играли дополнительное время с «Зарей». Функциональная подготовка команды Гуры явно будет лучшей.

Прогноз: минимальная победа «Александрии».

«Металлист-1925» – «Заря» (31 октября, 19:30)

Пожалуй, одна из самых интересных встреч в этом туре, ведь обе команды сейчас борются за еврокубки. «Металлист-1925» выдал классную серию в УПЛ из 4-х побед подряд. «Заря» же играет в рамках УПЛ также достаточно стабильна, свои очки набирает и выступает на уровне. Что касается Кубка Украины на неделе, то функциональное преимущество будет на стороне харьковчан, они свой матч играли во вторник, а «Заря – в четверг. От этого матча можно ожидать динамичного футбола и немалого количества забитых мячей.

Прогноз: ничья 2:2.

«Днепр-1» – «Минай» (1 ноября, 17:00)

Встреча явного фаворита против аутсайдера. «Днепр-1» в предыдущем туре в матче с «Динамо» показал, что пока не готов конкурировать с грандами УПЛ. Тем не менее, команда Йовичевича продолжает борьбу за бронзовые медали. Соперник для набора трех очков – как нельзя подходящий. «Минай» «болтается» среди аутсайдеров лиги, а свою последнюю победу в УПЛ добыл еще в июле. Вряд ли у днепрян в этом матче будут проблемы.

Прогноз: победа «Днепра-1» со счетом 2:0.

«Ворскла» – «Черноморец» (1 ноября, 19:30)

Тур будет закрывать еще один матч между одним из лидеров и аутсайдером. «Ворскла» сейчас реально является третьей силой в чемпионате Украины. Команда Максимова пока выглядит главным претендентом на бронзовые медали. «Черноморец» – вроде бы и с набором интересных футболистов из «Динамо», но пока не может найти свою игру. Кроме того, главной проблемой одесситов является регулярная нереализация моментов. Вот и имеем, что «Черноморец» сейчас третий с конца. Вряд ли тенденция изменится в грядущем матче. «Ворскла» в этом сезоне грамотно «щелкает», как орешки, соперников типа «Черноморца».

Прогноз: победа «Ворсклы» со счетом 3:1.

Турнирная таблица УПЛ.

Петр Приходько
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Динамо Киев Шахтер Донецк Ворскла СК Днепр-1

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