«Динамо» может купить защитника команды Вернидуба

Дуланто выступает за «Шериф»

Фото: ФК Шериф

«Динамо» и «Шериф» могут начать переговоры по переезду в Киев защитника Густаво Дуланто.

За него киевляне готовы выложить 1,5 миллиона евро, сообщает transfers24hr.

26-летний перуанец провел 24 матчах в этом сезоне за «Шериф». Он играет на позиции центрального защитника.

Отмечается, что «Динамо» предложит ему зарплату около 800 тысяч евро в год. Он может заменить Артема Шабанова, который близок к уходу.