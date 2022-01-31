«Динамо» отпустит еще одного украинца в Европу
«Динамо» может купить защитника команды Вернидуба
Дуланто выступает за «Шериф»
Фото: ФК Шериф
«Динамо» и «Шериф» могут начать переговоры по переезду в Киев защитника Густаво Дуланто.
За него киевляне готовы выложить 1,5 миллиона евро, сообщает transfers24hr.
26-летний перуанец провел 24 матчах в этом сезоне за «Шериф». Он играет на позиции центрального защитника.
Отмечается, что «Динамо» предложит ему зарплату около 800 тысяч евро в год. Он может заменить Артема Шабанова, который близок к уходу.
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