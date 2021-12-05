«Динамо» может оставить Яремчука без тренера в «Бенфике»
Поражение от «Спортинга» в лиссабонском дерби (1:3) нанесло серьезный репутационный удар по тренеру «Бенфики» Жорже Жезушу.
Часть руководства «орлов» сомневаются в будущем специалиста у руля команды и подумывают об отставке коуча, сообщает A Bola.
Поддерживает Жезуша президент команды Руй Кошта, который готов дать португальцу время на исправление ситуации. Решающим для специалиста может оказаться матч с «Динамо».
Для того, чтобы добыть себе место в плей-офф Лиги чемпионов, ему нужно побеждать киевлян в Лиссабоне и рассчитывать на победу «Баварии» над «Барселоной».
В случае невыхода в 1/8 коуча попросят уйти. Его услугами всерьез интересуется «Фламенго», о чем говорил президент бразильского клуба.
У Яремчука – кризис? Форвард стал одним из худших игроков «Бенфики» в матче со «Спортингом».
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