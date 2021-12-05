«Динамо» может оставить Яремчука без тренера в «Бенфике»

Специалист рискует потерять работу

Роман Яремчук / фото - SL Benfica

Поражение от «Спортинга» в лиссабонском дерби (1:3) нанесло серьезный репутационный удар по тренеру «Бенфики» Жорже Жезушу.

Часть руководства «орлов» сомневаются в будущем специалиста у руля команды и подумывают об отставке коуча, сообщает A Bola.

Поддерживает Жезуша президент команды Руй Кошта, который готов дать португальцу время на исправление ситуации. Решающим для специалиста может оказаться матч с «Динамо».

Для того, чтобы добыть себе место в плей-офф Лиги чемпионов, ему нужно побеждать киевлян в Лиссабоне и рассчитывать на победу «Баварии» над «Барселоной».

В случае невыхода в 1/8 коуча попросят уйти. Его услугами всерьез интересуется «Фламенго», о чем говорил президент бразильского клуба.

У Яремчука – кризис? Форвард стал одним из худших игроков «Бенфики» в матче со «Спортингом».