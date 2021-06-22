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«Динамо» может заплатить 500 тысяч долларов за лидера «Колоса»

Антюх пройдет просмотр
Футбол Украинская Премьер-лига
21:10
«Динамо» может заплатить 500 тысяч долларов за лидера «Колоса»
Фото: ФК Колос

Полузащитник «Колоса» Денис Антюх может остаться в «Динамо».

Полузащитник пройдет просмотр в киевской команде. Пока неизвестно, отправится ли игрок на сбор.

Приглашение Аньюха лоббировал Мирча Луческу. В случае, если игрой подойдет «Динамо» «Колос» получит за него 500 тысяч долларов, сообщил в своей программе Игорь Цыганык.

Зимой «Колос» выставил ценник за Антюха в размере 1 миллиона долларов.

Андрей Усмонов
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