Названа сумма премиальных игрокам «Динамо» за проход «Депортиво» в Юношеской лиге UEFA
«Динамо»: «Мы обязательно победим. Мы на своей земле, и никому ее не отдадим!»
Киевляне опубликовали официальное заявление
Фото: ФК Динамо
«Динамо» через свой сайт сделало официальное заявление по поводу вторжения Российской Федерации в Украину.
«Мы на своей земле, и никому ее не отдадим! За нами – правда, за нами победа!
Мы обязательно победим, а украинцы - от Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Севастополя будут гордиться тем, что они граждане огромного государства под названием Украина!
Слава Украине! СЛАВА НАЦИИ!»
Напомним, утром Российская Федерация начала наступление на Украину. В нескольких городах произошли взрывы.