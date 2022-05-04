«Динамо» на характері вирвало перемогу у благодійному матчі з «Базелем»

У киян результативними ударами відзначилися Караваєв, Андрієвський та Попов

«Динамо» / Фото - Facebook

Київське «Динамо» зіграло черговий матч в рамках благодійного турне.Підопічніперемогли «Базель» з рахунком 3:2. Зустріч відбулася у Швейцарії на стадіоні «Сенкт-Якоб Парк» та пройшла під гаслом «Матч за мир! Зупинимо війну!».У складі динамівців відзначилисьта. У «Базеля» авторами голів стали Адам Салаї та Себастьян Еспозіто.«Базель» –2:3: Салаї, 43, Еспозіто, 61 – Караваєв, 23, Андрієвський, 78, Попов, 81: Гебхарт – Джига, Касамі, Салаї, Маль, Лопес, Ндой, Петретта, Паласіос, Чіпперфілд, Хайдарі: Тавареш, Джака, Фернандеш, Ніколіч, Каттербах, Еспозіто, Павлович, Фрай, Пельмар, Бюргер: Бущан – Караваєв, Забарний, Сирота, Дубінчак, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Кравченко, Ванат, Бєсєдін.: Бойко, Нещерет, Попов, Бурда, Шепелєв, Вівчаренко, Андрієвський, Гармаш, Вік. Волошин, Боль, Бражко, АнтюхУсі кошти, отримані від реалізації квитків, будуть спрямовані на допомогу українцям, які постраждали від війни з російським агресором.