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«Динамо» на характері вирвало перемогу у благодійному матчі з «Базелем»

У киян результативними ударами відзначилися Караваєв, Андрієвський та Попов
Футбол Украинская Премьер-лига
22:27
«Динамо» на характері вирвало перемогу у благодійному матчі з «Базелем»
«Динамо» / Фото - Facebook
Київське «Динамо» зіграло черговий матч в рамках благодійного турне.

Підопічні Мірчі Луческу перемогли «Базель» з рахунком 3:2. Зустріч відбулася у Швейцарії на стадіоні «Сенкт-Якоб Парк» та пройшла під гаслом «Матч за мир! Зупинимо війну!». 

У складі динамівців відзначились Олександр Караваєв, Олександр Андрієвський та Денис Попов. У «Базеля» авторами голів стали Адам Салаї та Себастьян Еспозіто.
Благодійний матч. «Сенкт-Якоб Парк» (Швейцарія)

«Базель» – «Динамо» 2:3

Голи: Салаї, 43, Еспозіто, 61 – Караваєв, 23, Андрієвський, 78, Попов, 81

«Базель»: Гебхарт – Джига, Касамі, Салаї, Маль, Лопес, Ндой, Петретта, Паласіос, Чіпперфілд, Хайдарі

Запасні: Тавареш, Джака, Фернандеш, Ніколіч, Каттербах, Еспозіто, Павлович, Фрай, Пельмар, Бюргер

«Динамо»: Бущан – Караваєв, Забарний, Сирота, Дубінчак, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Кравченко, Ванат, Бєсєдін.

Запасні: Бойко, Нещерет, Попов, Бурда, Шепелєв, Вівчаренко, Андрієвський, Гармаш, Вік. Волошин, Боль, Бражко, Антюх

Усі кошти, отримані від реалізації квитків, будуть спрямовані на допомогу українцям, які постраждали від війни з російським агресором.

Владимир Кириченко
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