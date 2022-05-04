«Динамо» назвало еще одного соперника в благотворительном турне «За Мир! Остановим Войну!»
«Динамо» на характері вирвало перемогу у благодійному матчі з «Базелем»
У киян результативними ударами відзначилися Караваєв, Андрієвський та Попов
«Динамо» / Фото - FacebookКиївське «Динамо» зіграло черговий матч в рамках благодійного турне.
Підопічні Мірчі Луческу перемогли «Базель» з рахунком 3:2. Зустріч відбулася у Швейцарії на стадіоні «Сенкт-Якоб Парк» та пройшла під гаслом «Матч за мир! Зупинимо війну!».
У складі динамівців відзначились Олександр Караваєв, Олександр Андрієвський та Денис Попов. У «Базеля» авторами голів стали Адам Салаї та Себастьян Еспозіто.
Благодійний матч. «Сенкт-Якоб Парк» (Швейцарія)
«Базель» – «Динамо» 2:3
Голи: Салаї, 43, Еспозіто, 61 – Караваєв, 23, Андрієвський, 78, Попов, 81
«Базель»: Гебхарт – Джига, Касамі, Салаї, Маль, Лопес, Ндой, Петретта, Паласіос, Чіпперфілд, Хайдарі
Запасні: Тавареш, Джака, Фернандеш, Ніколіч, Каттербах, Еспозіто, Павлович, Фрай, Пельмар, Бюргер
«Динамо»: Бущан – Караваєв, Забарний, Сирота, Дубінчак, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Кравченко, Ванат, Бєсєдін.
Запасні: Бойко, Нещерет, Попов, Бурда, Шепелєв, Вівчаренко, Андрієвський, Гармаш, Вік. Волошин, Боль, Бражко, Антюх
Усі кошти, отримані від реалізації квитків, будуть спрямовані на допомогу українцям, які постраждали від війни з російським агресором.
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