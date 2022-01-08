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«Динамо» на сборах сыграет против боснийского клуба

Определился второй соперник киевлян во время турецкого этапа подготовки
Футбол Украинская Премьер-лига
08 января 16:29
«Динамо» на сборах сыграет против боснийского клуба
Фото - ФК Динамо Киев

Определился очередной соперник «Динамо» на зимних сборах. Киевляне сыграют против «Широки Бриега».

Встреча с представителем чемпионата Боснии и Герцеговины состоится 10 февраля. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Таким образом, команды сыграют на сборе киевлян в Турции. Во время данного этапа подготовки подопечные Мирчи Луческу также проведут спарринг с турецким РФШ.

Ранее Роман Григорчук определился с будущим арендованных «Черноморцем» игроков «Динамо».

Сергей Стаднюк
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