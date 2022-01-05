«Динамо» на сборах сыграет против главной сенсации еврокубка

Будущий соперник феерил в турнире под эгидой UEFA и стал чемпионом своей страны

Фото - Буде-Глимт

Киевское «Динамо» проведет контрольный матч против «Буде-Глимта». Об этом сообщает An.no.

Таким образом, чемпион Норвегии-2021 стал уже третьим соперником «бело-синих» на первом сборе в Испании. Встреча запланирована на 27 января.

21-го числа «Динамо» сыграет против РФШ, 24-го – с «Кальмаром». Кроме перечисленных позже будут названы еще два оппонента.

Напомним, «Буде-Глимт» сенсационно вышел из группы Лиги конференций, разгромив по ходу «Рому» со счетом 6:1.