Экс-игрок сборной Украины: «Динамо» выглядит увереннее «Шахтера» с другими соперниками»
«Динамо» на сборах сыграет против главной сенсации еврокубка
Будущий соперник феерил в турнире под эгидой UEFA и стал чемпионом своей страны
Фото - Буде-Глимт
Киевское «Динамо» проведет контрольный матч против «Буде-Глимта». Об этом сообщает An.no.
Таким образом, чемпион Норвегии-2021 стал уже третьим соперником «бело-синих» на первом сборе в Испании. Встреча запланирована на 27 января.
21-го числа «Динамо» сыграет против РФШ, 24-го – с «Кальмаром». Кроме перечисленных позже будут названы еще два оппонента.
Напомним, «Буде-Глимт» сенсационно вышел из группы Лиги конференций, разгромив по ходу «Рому» со счетом 6:1.