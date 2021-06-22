Ярмоленко: «У меня был шок, когда узнал о том, что Луческу возглавил «Динамо»
«Динамо» на сборах в Швейцарии сыграет с клубом Лиги 1 и финалистом Кубка Испании
Киевляне проведут матчи с 8-ю спарринг-партнерами
Фото: ФК Динамо
«Динамо» опубликовало список контрольных матчей на летних сборах. Всего киевляне проведут 8 спаррингов в Швейцарии. Соперник, с которым чемпион Украины сыграет 5 июля, станет известен позже.
Напомним, что главный тренер «Динамо» Мирча Луческу продлил контракт с клубом на два года.
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