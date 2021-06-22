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«Динамо» на сборах в Швейцарии сыграет с клубом Лиги 1 и финалистом Кубка Испании

Киевляне проведут матчи с 8-ю спарринг-партнерами
Футбол В Европе
11:46
«Динамо» на сборах в Швейцарии сыграет с клубом Лиги 1 и финалистом Кубка Испании
Фото: ФК Динамо

«Динамо» опубликовало список контрольных матчей на летних сборах. Всего киевляне проведут 8 спаррингов в Швейцарии. Соперник, с которым чемпион Украины сыграет 5 июля, станет известен позже.

Напомним, что главный тренер «Динамо» Мирча Луческу продлил контракт с клубом на два года.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Динамо Киев Атлетик Бильбао Ницца

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