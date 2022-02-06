«Динамо» на сборе в Турции сыграет против одноклубников

Год назад матч дружественных команд завершился победой киевлян

Фото - ФК Динамо Киев

Определился еще один соперник «Динамо» на втором зимнем сборе. Им стал одноименный клуб из Тбилиси.

Очередной контрольный матч киевлян в Турции состоится во вторник, 8 февраля. Начало встречи – в 16:00 по Киеву.

В прошлом спарринге «бело-синие» впервые не победили на втором сборе – 1:1 с «Левски». В первых двух играх команда разгромила «Лудогорец» (4:1) и совершила камбэк с «Чукаричками» (3:2).

Год назад киевляне обыгрывали «Динамо» Тбилиси на сборах (1:0).