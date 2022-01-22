«Динамо» разгромило клуб из четвертой лиги Испании в первом матче на сборе
«Динамо» начало с разгромной победы на сборах. Обзор матча
Киевляне забили испанскому клубу четыре мяча
Фото - ФК Динамо Киев
Киевское «Динамо» в первом контрольном матче на сборах разгромило «Атлетико Пульпиленьо» (4:0). Забивать «бело-синие» начали после перерыва.
Отличились Карлос де Пена и Виталий Буяльский, дубль оформил Виктор Цыганков. Вашему вниманию видеообзор встречи.
Ранее «Динамо» объявило об аренде Богдана Леднева в венгерский «Фехервар».
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