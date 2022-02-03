Тренер «Динамо»: «Переход в «Сампдорию» - это возможность перезапустить свою карьеру»
«Динамо» нашло нового соперника в Черногории
Число спарринг-партнеров киевлян на сборе увеличилось
Фото - ФК Динамо Киев
Очередной контрольный матч на турецком сборе «Динамо» проведет против «Рудара». Это двукратный чемпион и трехкратных обладатель кубка Черногории.
Встреча запланирована на понедельник, 7 февраля. Начало – в 16:00 по киевскому времени.
Ранее «Динамо» совершило камбэк с 0:2 в матче против сербский «Чукаричков» (3:2).
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