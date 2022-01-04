Русин досрочно вернется в «Динамо» из «Днепра-1»
«Динамо» назвало дату вылета на первый сбор и количество спаррингов
Киевляне отправятся в Испанию
Фото - ФК Динамо Киев
Киевское «Динамо» выйдет из отпуска 13 января. А уже на следующий день команда возобновит работу.
После медицинского обследования «бело-синие» будут заниматься на клубной базе. 17 января состоится вылет на первый из трех зимних сборов.
Он пройдет в Испании возле городов Аликанте и Мурсия. Данный этап подготовки продлится до 27-го числа.
Запланировано пять контрольных матчей. Все соперники будут озвучены после того, как будут согласованы все спарринги.
Недавно стало известно, что одним из оппонентов станет шведский клуб.
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