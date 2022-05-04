«Динамо» назвало еще одного соперника в благотворительном турне «За Мир! Остановим Войну!»

13 мая киевляне встретятся с «Флорой»

Фото: facebook.com/fcdynamoua

Пресс-служба «Динамо» назвала еще соперника коллектива в рамках благотворительного турне в Европе. В середине мая киевляне сыграют с одним из самых титулованных клубов Эстонии – встреча с «Флорой» пройдет в Таллине 13 мая в 19:00.



Отметим, что в апреле киевляне провели 5 товарищеских матчей с лозунгом «За Мир! Остановим Войну!»: против «Легии», «Галатасарая», «Клужа», дортмундской «Боруссии» и «Динамо» Загреб. За 5 игр было заработано 22 миллиона гривен, которые были переданы на нужды ЗСУ и помощи пострадавшим от войны украинцам.

Следующий матч в поддержку Украины динамовцы проведут сегодня, 4 мая, с «Базелем». Начало – в 20:00.

