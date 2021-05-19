Бэлуцэ ушел из «Динамо»
«Динамо» назвало игроков, которые летом вернутся в клуб из аренд
Команда выйдет из отпуска 22-го июня
19 мая 17:57
Георгий Цитаишвили / Фото: Динамо Киев от Шурика
Киевское «Динамо» выйдет из отпуска 22-го июня, сообщает пресс-служба клуба.
Кроме того, стало известно, что в клуб вернутся игроки из аренд. Это Сергей Булеца и Владислав Дубинчак («Днепр-1»), Артем Шабанов и Назарий Русин («Легия»), Георгий Цитаишвили («Ворскла»), Бенито и Ибраим Каргбо («Олимпик»), Никита Кравченко, Евгений Смирный, Евгений Исаенко и Владислав Кучерук («Колос»), Богдан Билошевский («Десна»), Роман Вантух («Александрия»).
Напомним, «Динамо» выиграло УПЛ и Кубок Украины в сезоне 2020/21.
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