Луческу: «Если у меня будет конфликт с игроками «Динамо», значит виноват я»
«Динамо» назвало лучшего футболиста по итогам мая
Им стал Николай Шапаренко
Николай Шапаренко / Фото: ФК Динамо
Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко признан лучшим игроком команды в мае, сообщается на официальном сайте «бело-синих».
Шапаренко набрал 34% голосов, опередив Виталия Буяльского всего на 4% (у Виталия – 30%). На третьем месте в голосовании оказался Виталий Миколенко (16%).
В завершившемся сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 39 матчей, забив 5 мячей и сделав 4 ассиста.
Комментарии 0