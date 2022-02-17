«Динамо» назвало предпоследнего соперника на сборах

Противостоять киевлянам будет узбекский гранд

Фото - ФК Динамо Киев

В очередном контрольном матче на третьем сборе «Динамо» сыграет против «Пахтакора». Это уже четвертый соперник киевлян на данном этапе подготовки.

Ташкентский клуб является действующим чемпионом Узбекистана. Также он доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов АФК 2020.

Матч «Динамо» против «Пахтакора» запланирован на 19 февраля. Начало – в 16:00 по Киеву.

Ранее «бело-синие» разгромили «Кайрат» во втором спарринге на сборе (4:0).