«Динамо» убрало с заявки на сезон Попова и заявило Шабанова
«Динамо» не отпустит Шабанова в «Легию»
Защитник останется в киевской команде
Фото: ФК Динамо
«Динамо» не отпустит защитника Артема Шабанова в другой клуб.
Накануне, сообщалось, что игрок интересен польской «Легии». Его хотят арендовать на год.
Впрочем, из-за травмы двух защитников «Динамо» оставит Шабанова. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
«Артем Шабанов остается в команде. Выполнять действующий контракт».
«Динамо» уже внесло Артема в заявку на сезон. В трех турах УПЛ он участия не принимал.
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