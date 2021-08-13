«Динамо» не отпустит Шабанова в «Легию»

Защитник останется в киевской команде

Фото: ФК Динамо

«Динамо» не отпустит защитника Артема Шабанова в другой клуб.

Накануне, сообщалось, что игрок интересен польской «Легии». Его хотят арендовать на год.

Впрочем, из-за травмы двух защитников «Динамо» оставит Шабанова. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«Артем Шабанов остается в команде. Выполнять действующий контракт».

«Динамо» уже внесло Артема в заявку на сезон. В трех турах УПЛ он участия не принимал.