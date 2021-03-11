«Динамо» не победило ни в одном из последних восьми домашних матчей с испанцами

Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» вскоре сойдется с «Вильярреалом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Стартовый свисток на НСК «Олимпийский» прозвучит в 19:55.

Киевлянам удалось добыть лишь три победы в 14 домашних встречах с испанскими командами. Причем три последние встречи завершались поражениями, сообщает официальный сайт UEFA.

В восьми последних матчах на своем поле «бело-синие» не могут переиграть коллективы из Пиренейского полуострова. Четыре раза поединки завершались ничьей и столько же – поражением.