Легенда «Динамо»: «Вильярреал» – одна из самых техничных команд Испании»
«Динамо» не победило ни в одном из последних восьми домашних матчей с испанцами
Киевляне постараются исправить неутешительную статистику в поединке с «Вильярреалом»
Фото - ФК Динамо Киев
Киевское «Динамо» вскоре сойдется с «Вильярреалом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Стартовый свисток на НСК «Олимпийский» прозвучит в 19:55.
Киевлянам удалось добыть лишь три победы в 14 домашних встречах с испанскими командами. Причем три последние встречи завершались поражениями, сообщает официальный сайт UEFA.
В восьми последних матчах на своем поле «бело-синие» не могут переиграть коллективы из Пиренейского полуострова. Четыре раза поединки завершались ничьей и столько же – поражением.Игру Лиги Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Динамо» – «Вильярреал» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.
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