«Динамо» не продало Цитаишвили в «Слован»

Полузащитник останется в УПЛ

Фото: ФК Динамо

«Динамо» не отпустило полузащитника Георгия Цитаишвили в Словакию.

На киевлян с предложением по покупке грузина выходил «Слован». За игрока предлагали 2 миллиона евро.

Впрочем, от предложения чемпиона Словакии «Динамо» отказалось. Как сообщает goal.ge, на хавбека рассчитывает тренер киевлян Мирча Луческу в долгосрочной перспективе.

Впрочем, отмечается, что вторую половину сезона Георгий проведет также в аренде, если из команды не уйдет Виктор Цыганков.

Первую половину сезона Цитаишвили провел в аренде в «Черноморце». На его счету 13 матчей и один забитый мяч.