Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Динамо» не продало Цитаишвили в «Слован»

Полузащитник останется в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
16:10
«Динамо» не продало Цитаишвили в «Слован»
Фото: ФК Динамо

«Динамо» не отпустило полузащитника Георгия Цитаишвили в Словакию.

На киевлян с предложением по покупке грузина выходил «Слован». За игрока предлагали 2 миллиона евро.

Впрочем, от предложения чемпиона Словакии «Динамо» отказалось. Как сообщает goal.ge, на хавбека рассчитывает тренер киевлян Мирча Луческу в долгосрочной перспективе.

Впрочем, отмечается, что вторую половину сезона Георгий проведет также в аренде, если из команды не уйдет Виктор Цыганков.

Первую половину сезона Цитаишвили провел в аренде в «Черноморце». На его счету 13 матчей и один забитый мяч.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Динамо Киев Слован Братислава Георгий Цитаишвили

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Миколенко – об АПЛ: «Мне нужно время на адаптацию»
Миколенко – об АПЛ: «Мне нужно время на адаптацию»
Футбол Украинские легионеры
13:14
«Динамо» на сборах сыграет против главной сенсации еврокубка
«Динамо» на сборах сыграет против главной сенсации еврокубка
Футбол Украинская Премьер-лига
05 января 21:51
Экс-игрок сборной Украины: «Динамо» выглядит увереннее «Шахтера» с другими соперниками»
Экс-игрок сборной Украины: «Динамо» выглядит увереннее «Шахтера» с другими соперниками»
Футбол Украинская Премьер-лига
05 января 18:59
Миколенко – об экс-партнере в «Динамо»: «Если человек мне приятен, то я буду с ним общаться»
Миколенко – об экс-партнере в «Динамо»: «Если человек мне приятен, то я буду с ним общаться»
Футбол Украинская Премьер-лига
05 января 14:26
Умер врач киевского «Динамо»
Умер врач киевского «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
05 января 11:47
Новая выходка от скандального форварда «Динамо» – Жерсон опоздал на час на тренировку «Труа»
Новая выходка от скандального форварда «Динамо» – Жерсон опоздал на час на тренировку «Труа»
Футбол Лига 1 (Франция)
05 января 08:23

Новости: Футбол

Бенитес: «Миколенко – будущее «Эвертона»
Бенитес: «Миколенко – будущее «Эвертона»
Премьер-Лига (Англия)
16:27
«Динамо» не продало Цитаишвили в «Слован»
«Динамо» не продало Цитаишвили в «Слован»
Украинская Премьер-лига
16:10
В ожидании громких трансферов? 10 топ-футболистов, у которых истекают контракты в 2022-м году
Эксклюзив
В ожидании громких трансферов? 10 топ-футболистов, у которых истекают контракты в 2022-м году
В Европе
16:00
Тотовицкий: «Все, что выше защитника – где угодно могу сыграть, но удобнее в центре»
Тотовицкий: «Все, что выше защитника – где угодно могу сыграть, но удобнее в центре»
Украинская Премьер-лига
15:45
«Кальяри» обыграл «Сампдорию», опустив «Дженоа» на 19-е место в таблице
«Кальяри» обыграл «Сампдорию», опустив «Дженоа» на 19-е место в таблице
Серия А (Италия)
15:27
Мороз: «Мне не стыдно за проделанную работу»
Мороз: «Мне не стыдно за проделанную работу»
Украинская Премьер-лига
15:26
Вудворд покинет должность вице-президента «Манчестер Юнайтед» с 1 февраля
Вудворд покинет должность вице-президента «Манчестер Юнайтед» с 1 февраля
Премьер-Лига (Англия)
15:18
Санжар: «В «Черноморце» много чего поменяется с приходом Григорчука»
Санжар: «В «Черноморце» много чего поменяется с приходом Григорчука»
Украинская Премьер-лига
14:59
Экс-игрок сборной Англии: «Сульшер совершил ошибку, пригласив Роналду в МЮ»
Экс-игрок сборной Англии: «Сульшер совершил ошибку, пригласив Роналду в МЮ»
Премьер-Лига (Англия)
14:54
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
1
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Все новости