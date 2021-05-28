«Лудогорец» интересуется бывшим игроком «Динамо»
«Динамо» не рассчитывает на Соля
Форварду будут искать новую команду
Фото: Тенерифе
Нападающий «Динамо» Фран Соль не останется в команде на следующий сезон.
Испанец вернулся в Киев из аренды в «Тенерифе». Испанский клуб не стал выкупать нападающего.
Как стало известно Динамо Киев Inside, киевляне не рассчитывают на испанца в будущем. Ему будут искать новый клуб.
Есть вариант с еще одной арендой в «Тенерифе», если «Динамо» согласится. Контракт с киевлянами у Соля рассчитан до 2023 года.
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