«Динамо» не рассчитывает на Соля

Форварду будут искать новую команду

Фото: Тенерифе

Нападающий «Динамо» Фран Соль не останется в команде на следующий сезон.

Испанец вернулся в Киев из аренды в «Тенерифе». Испанский клуб не стал выкупать нападающего.

Как стало известно Динамо Киев Inside, киевляне не рассчитывают на испанца в будущем. Ему будут искать новый клуб.

Есть вариант с еще одной арендой в «Тенерифе», если «Динамо» согласится. Контракт с киевлянами у Соля рассчитан до 2023 года.