«Колос» объявил об аренде двух игроков «Динамо»
«Динамо» не смогло обыграть болгарский клуб на сборе в Турции
Команды разошлись ничьей
Фото: ФК Динамо
«Динамо» в контрольной игре на сборе в Турции сыграло вничью с болгарским «Левски».
Команды забили по мячу в каждом из таймов. На гол Буяльского ответил Костадинов.
Это третья игра «Динамо» в Турции.
Товарищеский матч:
«Левски» – «Динамо» 1:1
Голы: Костадинов, 76 – Буяльский, 32
«Динамо» (1-й тайм): Бущан – Дубинчак, Сирота, Забарный, Кендзера – Сидорчук, Гармаш, Буяльский – Витиньо, Антюх – Шкурин.
«Динамо» (2-й тайм): Бойко – Тымчик, Бурда, Боль, Караваев – Бражко, Шапаренко, де Пена, Витиньо, Цыганков – Ванат.
7 ферваля «Динамо» сыграет против «Рудара».
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