«Динамо» не смогло обыграть на сборе обидчика «Зари» в Лиге конференций

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Матч с «Буде-Глимтом» завершился вничью
Фото: ФК Динамо
«Динамо» в контрольном матче на сборе в Испании сыграло вничью с «Буде-Глимтом».
Команды забили оба мяча в первом тайме. На гол Витиньо ответил Бонифасе под занавес первой половины.
Товарищеский матч:
«Динамо» – «Буде-Глимт» 1:1
Голы: Витиньо, 20 – Бонифасе, 38
«Динамо» (1-й тайм): Бущан, Вивчаренко, Сирота, Боль, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Вербич, Цыганков, Витиньо.
«Динамо» (2-й тайм): Нещерет (Бущан, 58), Тымчик, Сирота, Бурда, Вивчаренко, Сидорчук (Бражко, 71), Шапаренко (Шепелев, 77), Буяльский, де Пена, Цыганков (Антюх, 81), Гармаш.
Это был четвертый и последний матч «Динамо» на сборе в Испании. Следующий состоится уже в феврале в Турции.
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