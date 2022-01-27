«Динамо» не смогло обыграть на сборе обидчика «Зари» в Лиге конференций

Матч с «Буде-Глимтом» завершился вничью

Фото: ФК Динамо

«Динамо» в контрольном матче на сборе в Испании сыграло вничью с «Буде-Глимтом».

Команды забили оба мяча в первом тайме. На гол Витиньо ответил Бонифасе под занавес первой половины.

Товарищеский матч:

«Динамо» – «Буде-Глимт» 1:1

Голы: Витиньо, 20 – Бонифасе, 38

«Динамо» (1-й тайм): Бущан, Вивчаренко, Сирота, Боль, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Вербич, Цыганков, Витиньо.

«Динамо» (2-й тайм): Нещерет (Бущан, 58), Тымчик, Сирота, Бурда, Вивчаренко, Сидорчук (Бражко, 71), Шапаренко (Шепелев, 77), Буяльский, де Пена, Цыганков (Антюх, 81), Гармаш.

Это был четвертый и последний матч «Динамо» на сборе в Испании. Следующий состоится уже в феврале в Турции.