«Динамо» не удалось договориться с «Днепром-1» о переходе Довбика

Форвард останется в команде

Фото: Днепр-1

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик останется в команде летом.

«Динамо» вело переговоры о переходе 24-летнего форварда, но договориться не смогло. Клубы не пришли к соглашению, сообщил Игорь Цыганык в своей передаче.

Днепряне хотят за него солидную компенсацию. В прошлом году по нему вел переговоры «Шахтер», но также стороны не договорились.

После Евро-2020 сообщалось об интересе к нему со стороны клубов Италии.