«Динамо» не вылетело на матч с «Бенфикой». Причина пока неизвестна

Столичный клуб уже успел опубликовать список игроков, которые должны были отправиться на игру

Фото - ФК Динамо Киев

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» на выезде сыграет против «Бенфики». Вылет команды был запланирован на 16:00.

Однако рейс по неизвестным причинам задерживается на неопределенный срок. Делегация «бело-синих» остается в самолете.

Столичный клуб уже огласил список игроков, которые отправятся в Лиссабон. С командой нет защитника Томаша Кендзеры. Сообщалось, что у поляка диагностирован коронавирус.

За игрой Лиги чемпионов можно будет следить 8 декабря на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Бенфика» – «Динамо». Начало – 22:00.