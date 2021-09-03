«Динамо» объявило заявку на Лигу чемпионов

Киевляне сыграют в группе Е

Фото: пресс-служба «Динамо»

Киевское «Динамо» объявило заявку на Лигу чемпионов.

Список игроков, которые будут иметь возможность сыграть в главном евротурнире Старого света появился на официальном сайте чемпиона Украины.

На групповой этап турнира заявлены 30 футболистов: 25 игроков – по списку «А» и 5 – по списку «Б».

Вратари: 1. Георгий Бущан, 35. Руслан Нещерет (заявка Б*) 51. Валентин Моргун (Б) 71. Денис Бойко.

Защитники: 6. Никита Бурда, 13. Артем Шабанов, 16. Виталий Миколенко, 20. Александр Караваев, 24. Александр Тымчик, 25. Илья Забарный (Б), 34. Александр Сирота (Б), 55. Константин Вивчаренко (Б), 94. Томаш Кендзера.

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 7. Беньямин Вербич, 8. Владимир Шепелев, 10. Николай Шапаренко, 14. Карлос де Пена, 15. Виктор Цыганков, 17. Богдан Леднев, 18. Александр Андриевский, 19. Денис Гармаш, 22. Витиньо, 29. Виталий Буяльский, 99. Денис Антюх.

Нападающие: 9. Эрик Рамирес, 28. Владислав Кулач, 41. Артем Беседин, 73. Илья Шкурин, 89. Владислав Супряга.

В Лиги чемпионов «Динамо» сыграет в группе Е с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой».