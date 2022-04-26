«Динамо» обыграло «Боруссию» в Дортмунде, дубль сделал 20-летний форвард киевлян
В благотворительном матче в Дортмунде против «Боруссии» киевское «Динамо» сумело одержать победу.
Несмотря на полурезервный состав немецкой команды, лидеры атаки Эрлинг Холанд и Марко Ройс вышли в старте, хоть и отыграли лишь по тайму.
В «Динамо» стоит отметить 20-летнего форварда Владислава Ваната, который сделал дубль.
Благотворительный матч
«Боруссия» (Д) – «Динамо» 2:3
Голы: Байно-Гиттенс, 4, Роте, 65 – Буяльский, 9, Ванат, 11, 35
«Боруссия» (Д) (старт): 35. Хитц – 37. Семич, 34. Понграчич, 16. Аканжи, 14. Шульц – 23. Джан, 44. Ферай, 49. Тац, 11. Ройс (К), 43. Байно-Гиттенс – 9. Холанд.
«Динамо»: 1. Бущан (35. Нещерет, 74) – 20. Караваев (8. Шепелев, 74), 4. Попов, 25. Забарный (34. Сирота, 66), 44. Дубинчак (14. Вивчаренко, 46) – 5. Сидорчук (18. Андриевский, 66), 10. Шапаренко, 29. Буяльський (19. Гармаш, 74), 99. Антюх (41. Кравченко, 46) – 9. Довбик (28. Кулач, 74), 17. Ванат.
Полный матч:
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