Караваев: «Сейчас «Динамо» в УПЛ на своем месте»
«Динамо» одержало 10-ю крупную победу в УПЛ при Луческу
Киевляне разгромили «Десну»
Фото: пресс-служба Динамо
Киевское «Динамо» одержало 10-ю крупную победу в УПЛ при тренерстве Мирчи Луческу. В 5-м туре УПЛ «Динамо» в родных стенах разгромило «Десну» (4:0).
На это румынскому специалисту потребовалось провести 31 матч в рамках чемпионата Украины.
Быстрее добыть 10 крупных побед в УПЛ во главе «Динамо» удавалось только Сергею Реброву (в 28-ми играх) и Юрию Семину (в 23-х играх).
Напомним, «Динамо» вернулось на 1-е место в УПЛ, набрав 13 очков после 5-ти туров. У «Десны» и «Шахтера» осталось по 12 баллов.
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