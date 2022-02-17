«Динамо» дозаявило на вторую часть сезона шесть новых игроком
«Динамо» одержало очередную победу на сборе благодаря голам Витиньо и Андриевского
Киевляне победили «Валмиеру»
17 февраля 18:54
Фото: Twitter
Киевское «Динамо» обыграло команду из чемпионата Латвии «Валмиеру» в очередном контрольном матче на сборе в Турции.
Оба гола команда Мирчи Луческу забила во втором тайме.
Товарищеский матч
«Динамо» – «Валмиера» 2:0
Голы: Витиньо, 67, Андриевский, 90
«Динамо» (1 тайм): Бущан, Дубинчак, Забарный, Сирота, Кендзера, Сидорчук, Буяльский, Гармаш, де Пена, Цыганков, Ванат.
Напомним, «Динамо» дозаявило на вторую часть сезона еще шесть новых игроков.
Комментарии 0