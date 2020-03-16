Луческу: «В перерыве матча с «Зарей» попросил игроков сыграть более рискованно»
Луческу признан лучшим тренером 18-го тура УПЛ
«Динамо» продолжает сохранять лидерство в чемпионате Украины
15 марта 10:18
Мирча Луческу / Фото - digisport.ro
Победа «Динамо» в матче с луганской «Зарей» (2:0), которая позволила киевлянам сохранить лидерство в турнирной таблице УПЛ, была отмечена и с тренерской стороны.
Всеукраинское объединение тренеров по футболу по итогам 18-го тура УПЛ признало лучшем тренером наставника «бело-синих» Мирчу Луческу. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Работа главного тренера киевлян была отмечена средним баллом 4,8 из 5-ти возможных, Луческу получил максимальную оценку по большинству критериев.
«Динамо» опережает «Шахтер» на четыре очка за восемь туров до конца чемпионата. Киевляне уже сыграли с «Зарей» и «Десной» во втором круге.