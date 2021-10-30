«Динамо» организует пункт вакцинации на «Олимпийском»

Каждый желающий может вакцинироваться 31-го октября и 1-го ноября

Фото: УНИАН

Киевское «Динамо» организует пункт вакцинации против COVID-19 на НСК «Олимпийский», сообщает пресс-служба киевлян.

Вакцинация будет бесплатной для всех желающих. Вход на стадион будет доступен 31-го октября с 10:00 до 17:00, а также 1-го ноября с 11:00 до 19:00.

Пункт будет работать в зале стадиона «Олимпийский двор».

Напомним, сегодня «Динамо» сыграет в матче 13-го тура УПЛ с «Мариуполем». Онлайн трансляция матча «Мариуполь» – «Динамо».