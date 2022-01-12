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«Динамо» оставило за собой 50% прав на перешедшего в «Зарю» Смирного

Хавбек подписал с луганчанами контракт на три года
Футбол Украинская Премьер-лига
12:33
«Динамо» оставило за собой 50% прав на перешедшего в «Зарю» Смирного
Евгений Смирный / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник Евгений Смирный перешел из «Динамо» в «Зарю». Луганский клуб оформил полноценный трансфер игрока.

Стали известны новые подробности перехода. Так, киевляне сохранили за собой 50% экономических прав на хавбека.

По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 200 тысяч евро. Это ровно вдвое больше его рыночной стоимости по оценкам ресурса.

Ранее сообщалось, что игравший в России Олег Данченко ведет переговоры с «Зарей».

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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Теги

Динамо Киев Заря Евгений Смирный

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