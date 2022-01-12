Не дождался шанса. Хавбек «Динамо» перешел в «Зарю»
«Динамо» оставило за собой 50% прав на перешедшего в «Зарю» Смирного
Хавбек подписал с луганчанами контракт на три года
Евгений Смирный / Фото - ФК Динамо Киев
Полузащитник Евгений Смирный перешел из «Динамо» в «Зарю». Луганский клуб оформил полноценный трансфер игрока.
Стали известны новые подробности перехода. Так, киевляне сохранили за собой 50% экономических прав на хавбека.
По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 200 тысяч евро. Это ровно вдвое больше его рыночной стоимости по оценкам ресурса.
Ранее сообщалось, что игравший в России Олег Данченко ведет переговоры с «Зарей».
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