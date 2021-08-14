Стали известны условия, которые «Сампдория» предлагает «Динамо» за Супрягу
«Динамо» отдаст Супрягу в аренду «Сампдории» лишь при одном условии
Киевляне хотят получить максимальную выручку
Владислав Супряга / фото - zbirna24
«Сампдория» интересуется нападающим «Динамо» Владиславом Супрягой, сообщает SampNews24.
Генуэзский клуб предложил киевлянам взять игрока в аренду за 1.5 миллиона евро с последующим выкупом за 8 миллионов.
Руководство украинского клуба согласится на этот трансфер лишь при одном условии – если в соглашение будет включен пункт о последующем трансфере форварда. «Динамо» хочет получить процент от перепродажи игрока.
Напомним, ранее сообщалось об интересе к Супряге от еще одного клуба Серии А.
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