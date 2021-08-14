«Динамо» отдаст Супрягу в аренду «Сампдории» лишь при одном условии

Киевляне хотят получить максимальную выручку

Владислав Супряга / фото - zbirna24

«Сампдория» интересуется нападающим «Динамо» Владиславом Супрягой, сообщает SampNews24.

Генуэзский клуб предложил киевлянам взять игрока в аренду за 1.5 миллиона евро с последующим выкупом за 8 миллионов.

Руководство украинского клуба согласится на этот трансфер лишь при одном условии – если в соглашение будет включен пункт о последующем трансфере форварда. «Динамо» хочет получить процент от перепродажи игрока.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Супряге от еще одного клуба Серии А.