Вернидуб: «Почему «Динамо» и «Шахтер» должны находиться за границей, а все остальные остались тут?»
«Динамо» отказалось отправлять своих игроков в сборную Украины в конце апреля
Официальной информации пока не было
Игорь Суркис / Фото: Динамомания
Киевское «Динамо» отказалось отравлять своих игроков в сборную Украины в конце апреля, сообщает журналист Сергей Болотников в своем проекте KDK.
«Динамо» мотивирует решение тем, что у киевлян запланирован перечень матчей в мае.
Отметим, что в сборную Украины для подготовки к стыковому матчу ЧМ-2022 против Шотландии вызваны 12 игроков из «Динамо».