«Динамо» отказалось отправлять своих игроков в сборную Украины в конце апреля

Официальной информации пока не было

Игорь Суркис / Фото: Динамомания

Киевское «Динамо» отказалось отравлять своих игроков в сборную Украины в конце апреля, сообщает журналист Сергей Болотников в своем проекте KDK.

«Динамо» мотивирует решение тем, что у киевлян запланирован перечень матчей в мае.

Отметим, что в сборную Украины для подготовки к стыковому матчу ЧМ-2022 против Шотландии вызваны 12 игроков из «Динамо».