Луческу на родине назвали главным претендентом на пост тренера сборной Украины
«Динамо» отправилось на матч с «Зарей» без Луческу
Встреча состоится сегодня в Запорожье
Мирча Луческу / Фото: УПЛ
Киевское «Динамо» отправилось на матч 3-го тура УПЛ без главного тренера команды Мирчи Луческу.
Сообщается, что наставник хотел поехать на игру вместе с командой, но врачи пока запретили ему это делать. На этой неделе Луческу перенес операцию по удалению кисты в волосяной луковице.
Матч «Заря» – «Динамо» начнется в 19:30.
Видео трансляция матча «Заря» – «Динамо»
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