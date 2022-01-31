«Динамо» отпустит еще одного украинца в Европу

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Шабанов отбыл в Венгрию
Фото: ФК Динамо
Защитник «Динамо» Артем Шабанов покинет клуб.
Вероятно, он будет играть в Венгрии. Об этом сообщил в своем телеграм-канале журналист Артем Франков.
«Шабанов уже отбыл в «Видеотон» – дальше все вопросы к нему».
Вероятно, речь идет о «Фехерваре», который ранее носил название «Видеотон».
В этой команде уже играет в аренде другой игрок «Динамо» Богдан Леднев.
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