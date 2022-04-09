«Динамо» планирует арендовать лучшего бомбардира УПЛ

Довбик сейчас проходит восстановление за границей

Артем Довбик / Фото: УАФ

«Динамо» хочет арендовать у «Днепра-1» форварда Артема Довбика, сообщает журналист Игорь Цыганык в шоу «Цыганык лайв».

По его информации, киевляне намерены арендовать Довбика до конца российско-украинской войны. Довбык в случае аренды отправится с «Динамо» в благотворительное турне Европой.

Сейчас Довбик завершает восстановление после травмы в Европе. Форвард поехал лечиться еще до украинско-российской войны.

Отметим, что Довбик является лучшим бомбардиром нынешнего сезона УПЛ, который остановлен.

В конце апреля «Динамо» сыграет товарищеский матч с дортмундской «Боруссией».