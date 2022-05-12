«Динамо» планирует продолжить серию благотворительных игр после матчей сборной Украины в июне
Украинский журналист Игорь Цыганык в шоу «Цыганык лайв» сообщил, что киевское «Динамо» продолжит серию благотворительных товарищеских матчей в июле, после матчей сборной Украины в июне.
«Насколько я понимаю, Луческу не собирается покидать клуб. Я себе представляю, что по окончании этой сессии национальной сборной «Динамо» снова будет собираться, если будут позволять обстоятельства, и попытается дальше договариваться играть с другими командами.
Потому что есть определенные договоренности. Как сказал сам Луческу, он говорил с Гвардиолой, разговаривал с «Интером» и «Реалом». Есть команды, которые готовы во время межсезонья сыграть благотворительные поединки. Если будет решение о возобновлении чемпионата, то это будет как подготовка и в то же время благотворительные матчи.
Сейчас трудно что-либо предвидеть, ведь каждый день принимаются разные решения. Однако в мыслях Луческу есть продолжить все после окончания матчей национальной команды, то есть после 15 июня. Возможно, дать футболистам немного времени отдохнуть и возобновить сессию благотворительных поединков. Тем более, топ-клубы будут свободными».
Ранее Цыганык сообщил, что «Шахтер» имеет опцию выкупа дебютанта сборной Украины.
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