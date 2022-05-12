«Динамо» планирует продолжить серию благотворительных игр после матчей сборной Украины в июне

Фото: ФК Динамо

Украинский журналист Игорь Цыганык в шоу «Цыганык лайв» сообщил, что киевское «Динамо» продолжит серию благотворительных товарищеских матчей в июле, после матчей сборной Украины в июне.

Потому что есть определенные договоренности. Как сказал сам Луческу, он говорил с Гвардиолой, разговаривал с «Интером» и «Реалом». Есть команды, которые готовы во время межсезонья сыграть благотворительные поединки. Если будет решение о возобновлении чемпионата, то это будет как подготовка и в то же время благотворительные матчи.

Сейчас трудно что-либо предвидеть, ведь каждый день принимаются разные решения. Однако в мыслях Луческу есть продолжить все после окончания матчей национальной команды, то есть после 15 июня. Возможно, дать футболистам немного времени отдохнуть и возобновить сессию благотворительных поединков. Тем более, топ-клубы будут свободными».