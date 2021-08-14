«Динамо» почти готово отпустить Супрягу в «Сампдорию»

Киевляне согласовывают последние детали контракта

Владислав Супряга / фото - Динамомания

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга близок к трансферу в итальянскую «Сампдорию». Об этом сообщает журналист Джанлуки Ди Марцио на своем официальном сайте.

По данным источника, стороны находятся на заключительном этапе переговоров, и, вероятнее всего, «бело-синие» отпустят игрока в аренду на год за 1 млн евро и с правом выкупа за 6 миллионов (хоть ранее и сообщалось о 1.5 миллиона евро за год с правом выкупа за 8-м млн него – прим).

Напомним, ранее Супрягой интересовался «Удинезе».