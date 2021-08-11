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«Динамо» подписало литовского хавбека, игравшего в Португалии

Ранее на сезон был заявлен полузащитник из Сенегала
Футбол Украинская Премьер-лига
16:17
«Динамо» подписало литовского хавбека, игравшего в Португалии
Титас Бузас / Фото - ФК Динамо Киев

Атакующий полузащитник Титас Бузас стал игроком «Динамо». Контракт с 17-летним игроком рассчитан на три года.

Литовский хавбек ранее выступал на родине за клуб «Дайнава» из Первой лиги. Также ему довелось поиграть за команду U-17 португальского «Белененсеша» и юношеские сборные страны.

Ожидается, что футболист не сразу начнет выступления в первой команде «Динамо». Сначала ему предстоит дебют за состав U-19.

Подопечные Мирчи Луческу сегодня, 11 августа, проведут перенесенный матч первого тура УПЛ против «Миная». Игру можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Динамо» – «Минай» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:30.

Источник: fcdynamo.kiev.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Динамо Киев Титас Бузас

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