Обнародован календарь матчей «Шахтера» и «Динамо в Лиге чемпионов
«Динамо» подпишет контракт с Витиньо. Бразилец уже находится в Киеве
22-летний вингер готовится пройти медосмотр
Витиньо / Фото - athletico.com.brИз-за финансового фейр-плей «Бордо» не сможет оформить переход из «Атлетико Паранаэнсе» бразильского вингера Витиньо. В связи с этим, форвард окажется в киевском «Динамо» за 6 млн евро. Об этом сообщает ge.globo.com.
Соглашение 22-летнего игрока с украинским клубом будет рассчитано на пять лет.
Официальное объявление трансфера теперь зависит только от медицинского осмотра, который бразилец пройдет 28 августа.
Отмечается, что «Бордо» был готов заплатить 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось об интересе «Шахтера» к еще одному игроку «Атлетико Паранаэнсе».
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