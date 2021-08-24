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«Динамо» подпишет нового футболиста в атаку в ближайшие дни – источник

Киевляне оформят трансфер вингера
Футбол Украинская Премьер-лига
24 августа 23:35
«Динамо» подпишет нового футболиста в атаку в ближайшие дни – источник
Мирча Луческу / Фото: Twitter

Киевское «Динамо» в ближайшие дни оформит еще один трансфер, сообщает украинский журналист Олег Ящук в своем Instagram.

По информации источника, это будет игрок на позиции вингера. Известно также, что «Динамо» будет платить футболисту более 1 миллиона евро в год.

Других подробностей грядущего трансфера источник не называет.

Ранее сообщалось, что защитник «Динамо» Томаш Кендзера может перейти в российский «Ростов».

Петр Приходько
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Теги

Мирча Луческу Динамо Киев

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