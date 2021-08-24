«Ростов» может подписать одного из лидеров «Динамо»
«Динамо» подпишет нового футболиста в атаку в ближайшие дни – источник
Киевляне оформят трансфер вингера
24 августа 23:35
Мирча Луческу / Фото: Twitter
Киевское «Динамо» в ближайшие дни оформит еще один трансфер, сообщает украинский журналист Олег Ящук в своем Instagram.
По информации источника, это будет игрок на позиции вингера. Известно также, что «Динамо» будет платить футболисту более 1 миллиона евро в год.
Других подробностей грядущего трансфера источник не называет.
Ранее сообщалось, что защитник «Динамо» Томаш Кендзера может перейти в российский «Ростов».
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